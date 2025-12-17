Школьники из Одинцова победили в открытом турнире юных биологов

В Москве завершился III Турнир юных биологов, который объединил участников из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. По итогам состязаний победителем в командном зачете в лиге «Сеньоры» стала сборная «Тайм-аут», в состав которой входят ученики Одинцовского лицея № 10.

Лучшими в лиге «Юниоры» признали воспитанников Одинцовского «Десятого лицея» из команды «Гении кондиций». Первое место они разделили со сборной «Хламидомонашки». В нее вошли школа имени Маршала Чуйкова, лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и школа «Дмитриевская». Вместе с ними в команде выступили и воспитанники школ № 179 и № 57.

Победителем в личном зачете старшей лиги стала капитан команды «Тайм-аут» Алена Щербакова из Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.