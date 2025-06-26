Школьники из Мытищ приняли участие в исторической реконструкции

Юнармейцы из Мытищ отправились в Белоруссию, где смогли прочувствовать события прошлого столетия. Сцены, в постановке которых они приняли участие, были посвящены трагическим дням обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Военно-историческая реконструкция «Я крепость, я веду бой» прошла на земле Брестской крепости в Беларуси. Погружение в историческую атмосферу продолжалось в течение трех дней.

Школьники воссоздавали события первых дней Великой Отечественной войны. Воспроизводя героическую оборону Брестской крепости, юнармейцы исполняли роли курсантов, участвовавших в контратаке.

Сценарий состоял из сцен, в которых большинство участников «попали в плен» или «погибли». Это мероприятие стало не просто театрализованным представлением, а настоящим уроком мужества, стойкости и самопожертвования.