Школьники из Мытищ представили Россию на олимпиаде в Китае

150 тысяч ребят из разных стран приняли участие в глобальной олимпиаде World Robot Conference Contest 2025. Российская команда состояла из коллектива мытищинской школы «Логос М» и московской школы программистов, в составе которой выступили ученики Мытищинского лицея № 34.

Масштабная международная олимпиада по робототехнике World Robot Conference Contest 2025 завершилась в Пекине. Это престижное мероприятие было организовано Китайским институтом электроники. Участники продемонстрировали свои навыки и таланты в 65 уникальных направлениях, что сделало соревнование поистине грандиозным событием в области технологий.

Молодые таланты из российской команды представили свои разработки на международной арене, подтверждая высокий уровень образования и подготовки в области робототехники. Инженеры из «Логос М» приняли участие в направлении Planet Action, где им пришлось конкурировать с 150 командами, представляющими разные страны. Несмотря на серьезный уровень соперничества, наши ребята смогли достойно показать свои достижения.

Елена Проценко и Ричард Радинш заняли почетное четвертое место, Илья Шемсудов и Глеб Соловьев расположились сразу за ними, продемонстрировав отличные результаты. Михаил Стрельцов стал обладателем золотой медали и получил кубок Excellent Award за выдающийся командный результат в заданиях, связанных с искусственным интеллектом.