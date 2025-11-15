Школьники из Люберец стали финалистами Национальной технологической олимпиады

Три команды 7-х классов гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах прошли отборочный этап Национальной технологической олимпиады Junior. Они выступят в финале престижного соревнования.

Помимо школьников из Люберец, в отборочном этапе приняли участие 23 990 школьников из 86 регионов России и стран СНГ. Всего за семь лет в олимпиаде выступили более четырех тысяч учащихся.

В 2025 году финальный этап соревнований состоит из семи направлений: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания, а также новое направление сезона — киберфизические системы.

«Наши ученики проявили себя в одной из самых сложных и перспективных областей — „Технологии и искусственный интеллект“ и показали в ней отличный уровень подготовки. Уверены, что они достойно представят Люберцы в финале», — отмечается в сообщении.

Если гимназисты победят, они выступят в технологическом слете для юниоров в конце декабря.