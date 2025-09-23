Школьники из Королева поучаствовали в областном патриотическом уроке

В Технопарке «Физтех-лицея» имени Петра Капицы в Долгопрудном состоялся открытый урок «Духовные родники Подмосковья». В нем приняла участие делегация школьников и педагогов из Королева.

В ее составе были представители отделения Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Православная классической гимназии „Ковчег“» в Королеве. Мероприятие посетили и такие почетные гости, как митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Собравшиеся увидели театральную композицию «Эхо войны». В интерактивном формате она напомнила гостям встречи о героических событиях Великой Отечественной войны.

Каждому участнику вручили книгу «Защитники Отечества». Школьники из Королева вернулись домой с новыми знаниями, которые укрепили их патриотический дух и пробудили интерес к дальнейшему изучению истории родного края.