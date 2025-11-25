Школьники из Королева посетили город-герой Волгоград

Путешествие организовали для учащихся шестых, 10-х и 11-х классов школы № 1. В Волгограде ребята погрузились в атмосферу прошлого и осознали важность сохранения истории и уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны.

В первый день школьники побывали на Мамаевом кургане, где увидели величественную скульптуру «Родина-мать зовет!», узнали о героических страницах истории в музее-панораме «Сталинградская битва», а также посетили Дом Павлова и руины мельницы Грудинина — объекты, ставшие символами стойкости и мужества советских солдат.

Во второй день ребята отправились на площадь Павших Борцов, где находятся Вечный огонь, Могила трех героев и переживший ужасы войны знаменитый Сталинградский тополь.

Третий день насыщенной поездки был посвящен прогулке по центральной набережной Волгограда, посещению одного из лучших планетариев мира, Волго-Донского судоходного канала и уникального исторического района XVIII века — музея-заповедника «Старая Сарепта».