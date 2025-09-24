Школьники из Чехова стали победителями всероссийской игры «Зарница 2.0»

Отряд «Орленок», представивший Любучанскую школу в городском округе Чехов стал триумфатором финала масштабной военно-тактической игры «Зарница 2.0». Решающий этап турнира организовали по принципу создания сводных армий по федеральным округам.

Изначально всех участников разделили на две противоборствующие стороны — «Север» и «Юг», которые впоследствии сформировали четыре коллектива для битвы за призовые позиции с первой по четвертую.

Отряд «Орленок» оказался в составе армии «Ока», которая в финальном противостоянии одержала безоговорочную победу над командой «Кама», захватив первое общекомандное место.

Всего в состязаниях участвовали свыше 900 детей из 96 команд, приехавших из разных уголков России.

На протяжении всех этапов игры участники, вошедшие армию «Ока» от Центрального федерального округа, показывали высокие результаты в разнообразных военно-прикладных дисциплинах.

Под руководством реальных ветеранов боевых действий школьники в игровой форме проводили тактические операции, несли службу, а также, исполняя роли командиров, штурмовиков, медиков и других участников маневров, отрабатывали взаимодействие.

Главной целью мероприятия стало формирование у подрастающего поколения навыков коллективной работы, стратегического планирования и использования современных технологий в условиях, приближенных к полевым.