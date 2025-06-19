Школьникам в Можайске напомнили правила безопасности во время летних каникул

В школе № 2 Можайского муниципального округа повели профилактическое занятие «Безопасные каникулы». Ребятам напомнили важные правила поведения в период летнего отдыха.

Мероприятие провели представители администрации округа, сотрудники линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Можайск», специалисты отдела по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекторы. Гости рассказали ребятам о правилах безопасности вблизи железнодорожного полотна, при управлении велосипедом и электросамокатом, о мерах предосторожности во время отдыха у водоемов.

Ребята смогли задать специалистам все интересующие вопросы. В конце занятия школьники посмотрели обучающие ролики и мультфильмы. Каждому участнику раздали информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.