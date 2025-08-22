Школьникам с ОВЗ подарили канцелярские наборы к 1 сентября в Люберцах

Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» прошла в Люберцах. Депутат Госдумы Михаил Терентьев вручил школьные наборы семьям в Люберцах.

Акцию проводят активисты партии «Единая Россия». Михаил Терентьев приехал в Люберцы и провел встречу с семьями, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня мы вручили пять школьных наборов семьям Русу и Паниным. А еще два набора партийцы передадут семье Демкиных, которая, к сожалению, не смогла прийти. Уверен, ребята будут с удовольствием учиться и достигать новых успехов», — сказал Михаил Терентьев.

Отметим, что благотворительная акция проходит во всех регионах России каждый год. Школьные наборы этим летом подарили уже более чем 60 семьям в городском округе Люберцы.

