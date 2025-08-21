Обучение волонтеров на «Интервидение» началось в Подмосковье

В Подмосковье начали готовить волонтеров к Международному музыкальному конкурсу «Интервидение’25». Первые занятия прошли в Лобне и Мытищах, где собрались около 200 активистов.

«Стартовало обучение для волонтеров, успешно прошедших онлайн-собеседование. Это тысяча активистов. Ребятам рассказывают о ключевых аспектах своей будущей деятельности, включая развитие необходимых компетенций и детальное изучение функционала каждой позиции на „Интервидении’25“. В дальнейшем обучение пройдет в Богородском округе, Сергиевом Посаде, Котельниках, Красногорске, Домодедове, Люберцах и Электростали. По итогу будет сформирован волонтерский корпус, состоящий из 490 добровольцев», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На тренингах ребята знакомятся с ценностями конкурса и учатся тому, как правильно помогать участникам и гостям. Им предстоит встречать артистов, помогать со СМИ, решать транспортные и организационные вопросы, работать со зрителями и почетными гостями, а также поддерживать режиссерскую группу. Чтобы быть готовыми к любой ситуации, волонтеры разбирают практические задачи — например, как помочь иностранцу найти дорогу или что делать, если кто-то потерял билет.

Отдельный блок посвящен здоровью и безопасности: добровольцев учат правилам гигиены, профилактике заболеваний и действиям в случае недомогания у участников или зрителей.

Своим опытом делятся тим-лидеры — 41 человек, который заранее прошел двухдневное обучение в Жуковском. Все они уже имеют богатый опыт волонтерской деятельности и помогают новичкам освоиться.