Школьникам из Подольска ко Дню народного единства вручили первые паспорта

В преддверии Дня народного единства школьникам из Подольска торжественно вручили первые паспорта. Каждый из ребят получил также от главы городского округа Григория Артамонова полное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации прошла в Подольске. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил школьников.

«Сегодня в жизни наших юных подольчан знаменательный день, они получают основной документ гражданина Российской Федерации. И тем более получают его в преддверии нашего государственного праздника», — отметил он.

Вся Россия 4 ноября отмечает День народного единства. Эта дата связана с событиями 1612 года и подвигом наших предков. Они объединились, чтобы добиться свободы и независимости родины.

«Каждый сидящий в этом зале знает историю этого праздника, знает подвиг Минина и Пожарского и того ополчения, которое пришло выбивать из Москвы польских интервентов. Эта история еще раз нам всем говорит о том, что когда общество у нас объединяется с общей целью, мы всегда одерживаем победу», — сказал Григорий Артамонов.