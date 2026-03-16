Школьникам из Ленинского округа рассказали о работе промышленных компаний

Открытый урок из цикла «Разговоры о важном» на тему «Заводы России» прошел в Видновском художественно-техническом лицее. Участие в нем приняли заместители главы округа и представители местных предприятий.

Мероприятие, инициированное Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, было направлено на знакомство школьников с промышленным потенциалом страны. В нем приняли участие заместители главы округа Анастасия Гайлиш и Иван Гетман, а также местные компании «ИВИ» и «Полиграф Мастер ПРО».

Анастасия Гайлиш подчеркнула, что основу индустриального производства региона составляют 24 крупных и средних предприятия, а руководители компаний рассказали ученикам о своей работе, производственных процессах и перспективах развития. Они также пригласили ребят на экскурсии для знакомства с реальным производством.

Участник встречи Андрей Рыбалко поделился впечатлениями: урок оказался интересным и познавательным, он узнал много нового о том, что производится в стране, и даже задумался о создании собственной фармацевтической корпорации в будущем.

«Разговоры о важном» проводятся в рамках программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.