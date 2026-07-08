Школьник из Шатуры открыл исторический музей на даче

Школьник из Шатуры Тимофей Лобов открыл на даче собственный музей истории. За несколько лет юный коллекционер собрал более 100 экспонатов — от дореволюционных икон и редких монет до советского медицинского оборудования и работающего патефона.

«Когда мне было шесть лет, у меня дедушка копал металл. И вот он мне подарил монету. И вот как раз с этого все началось», — рассказал Тимофей.

Позже коллекция стала пополняться не только монетами, но и предметами быта, семейными реликвиями и находками, которые ему передают местные жители.

Сейчас школьник самостоятельно изучает основы реставрации. Одним из ближайших проектов станет восстановление киота начала XX века с сохранившимися дореволюционными ручками и лампадой. В будущем школьник планирует расширить экспозицию и создать отдельную выставку, посвященную древнерусскому быту.

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