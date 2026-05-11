Фестиваль «Гардарика» погрузил гостей в атмосферу Древней Руси

В Сергиево-Посадском городском округе у деревни Морозово прошел фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика». На месте современного поля возникло ожившее древнерусское поселение, переносящее гостей на тысячу лет назад.

На ярмарке посетители могли приобрести авторские украшения и попробовать натуральные продукты. На интерактивных площадках все желающие могли пострелять из лука, помахать мечом и освоить старинные настольные игры. Мастер-классы раскрывали тайны керамического дела, чеканки монет и древней письменности.

Экскурсии по лагерю реконструкторов позволили ощутить полное погружение в быт предков. Юных исследователей познакомили с историей в формате квестовой игры, а взрослые могли отдохнуть в таверне или посетить лекторий. Эксперты рассказывали о древнерусской музыке, политической истории, традиционных жилищах и орудиях труда.

Кульминацией фестиваля стали масштабные битвы конных и пеших воинов, а также демонстрация камнеметных орудий на главном поле.

Фестиваль «Гардарика» реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.