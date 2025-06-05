Школьник из Мытищ стал победителем международной IT-олимпиады

Участие в олимпиаде приняли школьники из 52 стран. Мытищи представлял Алексей Понятов из школы № 32, входивший наряду с участниками из Нижегородской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в сборную команду «0xY1».

Завершающим этапом соревнований стал очный финал в формате Capture The Flag, где сильнейшие команды решали сложные задачи в области искусственного интеллекта и информационной безопасности.

Вышли в финал команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Россию представляли участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Мордовии и Краснодарского края.

Лидером Олимпиады стала сборная команда «0xY1», в которую входил Алексей Понятов из Мытищ, внесший весомый вклад в успех команды.