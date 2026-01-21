Школьник из Москвы побывал благодаря «Елке желаний» на заводе в Мытищах

Программа визита на завод была насыщенной и познавательной. Кирилл вместе с мамой побывали в производственных цехах предприятия «Метровагонмаш» и узнали о его истории и достижениях. Подросток своими глазами увидел полный цикл создания вагонов метро: от заготовительного производства и роботизированной сварки до покраски, сборки на эталонных линиях и финальных приемо-сдаточных испытаний.

Конечно, особое внимание мальчика привлекла сборка поезда метро «Москва-2026». Школьнику предоставили уникальную возможность подняться в кабину машиниста современного состава.

Мама Кирилла поблагодарила сотрудников «Метровагонмаша» за удивительную экскурсию, сообщив, что сын остался в восторге и узнал много нового о механизмах и работе метро.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что увидеть производство, реальную работу предприятий своими глазами в юном возрасте для ребят очень важно. После подобных экскурсий у них останутся не только новые знания и впечатления, но и интерес к предприятию, и, может быть, в будущем Кирилл выберет для себя профессию, связанную с производством вагонов для метро.