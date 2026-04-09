Школьник из Королева представил свой проект на областном фестивале

Мероприятие «Кванториада» проходит в округе в рамках Недели космоса с 9 по 10 апреля. На нем школьники из наукограда и других городов Подмосковья демонстрируют свои научно-технические изобретения.

Ученик гимназии № 9 показал проект бионического протеза руки. Главная особенность — управление с помощью электромиографических датчиков, которые считывают электрические сигналы мышц предплечья.

Устройство работает на основе азбуки Морзе. Пользователь выполняет последовательности коротких и длинных сжатий предплечья, а протез реагирует на команды. Например, три коротких сжатия заставляют кисть сжаться, три длинных — разжаться, а комбинация «короткое-длинное-короткое» приводит в движение указательный палец.

Это прототип, который предназначен для людей, потерявших кисть. Датчики крепятся к предплечью, и человек управляет протезом за счет напряжения своих мышц.

Проект вызвал большой интерес у участников фестиваля и гостей. Многие отметили его высокий потенциал для дальнейшего развития и возможного внедрения в реальную жизнь.