Школе № 1 в Дубне присвоили имя авиаконструктора Березняка

В церемонии поучаствовали школьники, а педагоги, глава Дубны и депутаты. С важным событием учреждение поздравил Герой Советского Союза Владимир Кондауров.

Представители крупных предприятий подарили школе сертификаты на развитие. Меньше чем за год здание и территорию школы капитально отремонтировали по президентской программе.

«Получилось построить настоящий образовательный кластер. Мы постарались включить не только здание в капитальный ремонт, но и создать хорошие условия детишкам для занятий спортом. Впервые разместили не только стадион в рамках программы, которую мы каждый год реализуем, но и дополнительно волейбольную, баскетбольную площадки, беговые полосы, чтобы ребята могли и нормы ГТО сдавать, да и просто в свободное время вечером в левобережье заниматься спортом», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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