Школа в Селятине отметила юбилей

В стенах Дома культуры «Мечта» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 65-летию Селятинской средней общеобразовательной школы № 1. Здесь собрались многочисленные гости, среди которых присутствовали педагоги, ученики и выпускники прошлых лет.

Атмосферу праздника наполняли воспоминания участников мероприятия о школьной форме, украшенной пионерскими галстуками, совместных походах и туристских слетах. История Селятинской школы началась в 1961 году, всего лишь через четыре года после основания самого поселка.

«За прошедшие годы образовательное учреждение прошло путь от сельской школы до современного центра образовательного процесса и общественного взаимодействия. Школа обзавелась новым зданием в 2007 году, которое стало домом для более полутора тысячи учащихся. Школа получила дополнительный стимул для дальнейшего успешного развития и укрепления позиций среди образовательных учреждений округа», — сообщили в администрации округа.