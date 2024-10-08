Школа № 5 во Фрязине отметила 50-летие
Юбилей учреждения отметили педагоги и учащиеся школы № 5 во Фрязине. На празднике поздравили ветеранов педагогического труда.
Педагогический коллектив школы № 5 называют гордостью системы образования городского округа Фрязино. Некоторые учителя трудятся здесь больше 20 лет.
Школьники и выпускники учреждения регулярно становятся медалистами и победителями различных олимпиад и конкурсов.
«Вот уже 50 выпусков замечательных людей, которые возглавляют сегодня научно-производственный комплекс Фрязино. Это результат и руководства школы, и профессионального коллектива. Верность профессии, любовь к детям — и это все дает подобный результат», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
Поздравили на мероприятии ветеранов педагогического труда, которые стояли у истоков развития учреждения. Ученики подготовили творческие номера.
Отметим, что сегодня школа № 5 — это современное учебное заведение. Здесь учатся почти 600 ребят. Учреждение является региональной инновационной площадкой по проектам «Функциональная грамотность» и «Школа полного дня».
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