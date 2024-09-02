Новый корпус школы № 2 открыли в Котельниках

В День знаний в Котельниках открыли новый корпус школы № 2. Учиться там буду две тысячи детей.

Новая школа оборудована по последнему слову техники. Там ребята смогут не только получать знания, но и посещать внеурочные активности. Помогать в учебе детям будут опытные педагоги.

«Именно от вас зависит, какой будет эта школа. Желаю успехов, интересных открытий, ярких побед и незабываемых школьных лет. Пусть эта школа станет для вас местом, где вы будете расти, учиться и мечтать» — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 40 отремонтированных и 39 новых школ открыли в Подмосковье.

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