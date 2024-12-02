«Народ не прощает». SHAMAN рассказал о своем отношении к иноагентам
Певец SHAMAN строго высказался об иноагентах и уехавших из России
«Я к ним вообще не отношусь», — так певец SHAMAN ответил на вопрос об отношении к иноагентам. Он стал гостем молодежного проекта в Подмосковье и встретился с активистами.
— Как вы относитесь к иноагентам? Есть ли в этом списке люди, которых вы сами любили слушать?
— Я к ним вообще не отношусь. Они же ведь сами свой выбор уехать сделали. Они уехали, а я остался.
Здесь очень важный момент: когда случаются такие вещи, народ, а я являюсь частью народа России, никогда не прощает и не простит предательство.
О таланте и псевдониме
На встрече с молодежью SHAMAN открыто рассказал, что никогда не считал себя суперталантливым, а в 30 лет «Бог увидел, сколько ты работаешь, и на тебе — песню „Встанем“».
На сцене он с четырех лет, но широко аудитория узнала исполнителя в 2022 году.
«Ровно через год буду 30 лет как на сцене. Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой», — добавил исполнитель.
Рассказывая о своем псевдониме, певец отметил, что для создания его вдохновили комментарии слушателей.