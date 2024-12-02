«Народ не прощает». SHAMAN рассказал о своем отношении к иноагентам

«Я к ним вообще не отношусь», — так певец SHAMAN ответил на вопрос об отношении к иноагентам. Он стал гостем молодежного проекта в Подмосковье и встретился с активистами.

— Как вы относитесь к иноагентам? Есть ли в этом списке люди, которых вы сами любили слушать?

— Я к ним вообще не отношусь. Они же ведь сами свой выбор уехать сделали. Они уехали, а я остался.

Здесь очень важный момент: когда случаются такие вещи, народ, а я являюсь частью народа России, никогда не прощает и не простит предательство.