«Одет не как Шаман, общаюсь как Ярослав». Певец SHAMAN объяснил псевдоним

Подмосковная молодежь встретилась с заслуженным артистом России SHAMAN в доме правительства. Диалог стал частью проекта «Мы — будущее». Юным активистам музыкант рассказал о творческом пути и поделился историей своего псевдонима.

Музыкой Ярослав Дронов занимается с раннего детства — на сцене певец уже почти 30 лет. Однако большинство аудитории появилось в 2022 году, когда он выпустил хит «Встанем».

На встрече с молодежью он рассказал, как появился псевдоним SHAMAN. По словам музыканта, его вдохновили комментарии слушателей.

«Я всегда хотел взять псевдоним. Сделать так, чтобы разделить жизнь и творческую деятельность. Сейчас я одет не как Шаман, потому что я общаюсь с вами как Ярослав», — поделился он.

Для создания проекта нужно было придумать его звучное название, которое отражало бы творческую натуру певца. По словам артиста, для этого он изучил комментарии под своими роликами.

«Когда я стал смотреть, какой можно выбрать псевдоним, я залез в комментарии и посмотрел, что пишут люди. Они писали: магический вокал, как под гипнозом. Слова вокруг и около. Я взял выжимку из комментариев и сделал этот псевдоним», — рассказал исполнитель.

На вопрос о секрете успеха SHAMAN ответил, что его как такового нет — за всем стоят только работа и одержимость ею. О том, считает ли певец себя талантливым и почему, читайте в материале.