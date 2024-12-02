SHAMAN рассказал молодежи Подмосковья, считает ли себя талантливым и почему

SHAMAN стал гостем проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, — за всем стоят только работа и одержимость ею.

По словам исполнителя, любимому делу, выбранному в жизни, он посвятил себя с ранних лет.

«Все узнали обо мне в 2022 году, но я с четырех лет на сцене. Ровно через год буду 30 лет как на сцене. Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой. Всю мою историю становления можно проследить, интернет все помнит. Секретов никаких нет», — сказал исполнитель.

Он разноплановый музыкант и работал в разных жанрах. О талантах SHAMAN рассказал так:

«Однажды, наконец, в 30 лет Бог увидел, сколько ты работаешь. И на тебе — песню „Встанем“. Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И, скорее, есть одно слово — одержимость. Одержимость делом двигала меня, даже когда руки уже опускались. Когда ничего не получается, ты думаешь: „А где брать силы?“ И что-то внутри тебя просто за шиворот поднимало и говорило: „Садись, пиши песни, пробуй то, пробуй это“», — поделился певец.

В диалоге с ребятами он рассказал, насколько важно четко самому себе задавать вопрос: «А действительно ли я занимаюсь тем делом и иду в правильном направлении?»