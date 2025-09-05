Шахматисты из Мытищ стали призерами областного первенства

Спортсмены из Мытищ приняли участие в классике, быстрых шахматах и блице на турнире Московской области. Они завоевали две бронзовые медали.

В составе команды Центра физической культуры и спорта «Мытищи» выступили 14 шахматистов.

Среди юношей до 17 лет 2010–2011 годов рождения бронзовую награду завоевал Роман Шаноян. Среди девушек до 15 лет в соревнованиях по быстрым шахматам еще одну бронзу в актив мытищинской команды принесла Эмилия Зиновьева.

Первенство привлекло к участию 376 спортсменов со всего региона, что свидетельствует о высоком уровне интереса к данному виду спорта. Воспитанники Центра физической культуры и спорта «Мытищи» продемонстрировали активное участие во всех дисциплинах, что подчеркивает их высокий уровень подготовки и профессионализма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области продолжают делать спорт более доступным для жителей.