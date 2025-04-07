Шахматист из Люберец Виктор Евстигнеев стал десятикратным чемпионом округа

Председатель федерации шахмат в Люберцах Виктор Евстигнеев стал чемпионом городского округа по классическим шахматам. Этот титул он завоевал десятый раз.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, турнир проходил по круговой системе два месяца.

«После основной части турнира сразу три участника набрали равное количество очков. Чемпионский титул разыграли в дополнительном тай-брейке. Победителем стал Виктор Евстигнеев», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также отметил, что это уже десятая победа Виктора Евстигнеева в истории чемпионатов округа. Глава Люберец поздравил шахматистов с отличными результатами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее: в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.