Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей начнется 7 ноября в МОНИКИ

Доктора из 11 стран мира присоединятся к работе подмосковного съезда терапевтов и врачей смежных специальностей. Масштабное мероприятие начнется в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте 7 ноября.

Ожидается, что на съезд приедут 900 медиков из разных городов России и других стран, еще две тысячи специалистов присоединятся к мероприятиям в онлайн-формате. Это терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, а также ординаторы и студенты медицинских вузов.

«Съезд дает возможность получить новые знания и обменяться опытом. Такие мероприятия имеют большое значение для развития здравоохранения. Важно отметить, что мероприятие объединяет врачей Подмосковья, других регионов России, а также зарубежных специалистов. Это позволяет нам за два дня охватить максимальное количество направлений, обсудить новые достижения, рассказать о наших инновационных разработках и перенять успешные практики коллег» — отметила заместитель директора МОНИКИ имени Владимирского Наталия Литвинова.

В работе съезда примут участие врачи из Австрии, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Чехии.

Двухдневная программа съезда включает 18 тематических секций и симпозиумов, восемь мастер-классов, круглых столов и дискуссий. Например, в первый день расскажут о современных достижениях в эндокринологии, новейших принципах грязелечения, цифровых технологиях в имплантации зубов и многом другом.

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.