Воробьев: еще 4 поста скорой помощи откроют в Подмосковье в 2025 году

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. На них трудятся более 700 врачей и 3,9 тысячи средних медработников. Большое внимание к развитию системы позволяет улучшить условия работы специалистов и сделать помощь доступнее для жителей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В этом году в Люберцах заработал новый пост скорой помощи, а в Ногинске открылась современная подстанция. Годом ранее они появились в Солнечногорске, Кашире и Видном. По словам губернатора, до конца года еще один пост заработает в Раздорах, а в 2025-м — в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево.

В системе скорой помощи работает 700 врачей и 3,9 тысячи средних медработников. Для них созданы разнообразные меры поддержки: социальная ипотека, доплаты для молодых специалистов, программы поддержки врачей в селах и многое другое.

«Все это помогает привлекать новые кадры. Мы также заключаем целевые договоры с МОНИКИ имени Владимирского и Московским областным медицинским колледжем № 1», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор передал Ногинской подстанции 77 новых автомобилей. Их направят в Балашиху, Мытищи, Серпухов и другие муниципалитеты.