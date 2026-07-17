Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экологических акциях по раздельному сбору отходов, которые пройдут 18 и 19 июля в нескольких городских округах региона. Организаторами мероприятий выступают волонтерские экологические объединения.

Собранное вторсырье направят на переработку.

Во время акций посетителям помогут экоактивисты, которые подскажут, как правильно сортировать отходы и подготовить их к сдаче. Организаторы призывают приходить всей семьей, а также приглашать друзей и соседей, чтобы вместе внести вклад в сохранение окружающей среды.

В субботу пункты приема вторсырья будут работать в Раменском муниципальном округе — в поселке Быково (Школьный тупик, 1А) с 12:00 до 15:00 и в Раменском на улице Гурьева, 15, корпус 1 с 11:00 до 13:00.

В Королеве акции состоятся по адресу: проезд Макаренко, 1 с 11:00 до 12:00 и на улице Калинина, 6В с 11:00 до 13:00. В Люберцах вторсырье можно будет сдать в Наташинском парке с 12:00 до 15:00, а в Химках — на улице Германа Титова, 14, корпус 1 с 12:00 до 13:00.

В воскресенье экологические акции пройдут в Дмитрове на улице Профессиональной, 27 с 11:00 до 12:00, в Пушкине — на парковке торгового центра «Акварель» (33-й километр трассы М-8 «Холмогоры», строение 18) с 12:00 до 14:00, а также в Щелкове на улице Талсинской, 64 с 12:00 до 14:00.

Организаторы рекомендуют заранее уточнять информацию о проведении мероприятий, поскольку при неблагоприятных погодных условиях возможны изменения расписания или отмена акций.