Сергиев Посад встретил Троицу блинами и народными гуляниями

Сергиев Посад встретил Троицу ароматом свежих блинов, народными гуляниями и спортивными соревнованиями. В центре города развернулся фестиваль «Троицкие блины» — с ярмарками, мастер-классами, кулинарными шоу и театрализованным шествием, сообщила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова в телеграм-канале .

«Проведем Троицу вместе — весело, вкусно и по-настоящему по-семейному», — отметила она.

Гостей праздника ждут десятки площадок и развлечений для всей семьи. Главной гастрономической темой фестиваля стали блины. Их готовили на фуд-кортах, в ресторанах и прямо на городских площадках.

На улице Карла Маркса и Блинной горе открылись ремесленные ярмарки и мастер-классы для детей и взрослых. Для гостей также устроили кулинарные шоу с участием приглашенных шеф-поваров.

На Советской площади проходят соревнования по боксу среди детей и юношей. Вечером здесь состоится матчевая встреча сборных Московской области и Донецкой Народой Республики.

Кульминацией праздника станут театрализованное шествие по центру города и народная вечерка на улице Карла Маркса.

В шести российских регионах 1 июня объявили выходным днем для празднования Троицы. Соответствующие решения приняли главы Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, Крыма и Севастополя.