Семью из Воскресенска наградили медалью «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности в Воскресенске поздравили семью Александра и Ольги Якимовых. В этом году супруги отмечают 30 лет совместной жизни.

Председатель Совета депутатов округа, член фракции «Единая Россия» Сергей Матвиенко вручил паре медаль «За любовь и верность».

«Семья — это основа общества и главная опора в жизни каждого человека. Именно в семье формируются ценности уважения, ответственности и любви к Родине. История Александра и Ольги Якимовых — это пример верности, взаимопонимания и настоящего партнерства. Такие семьи — гордость нашего округа и всей страны», — отметил Сергей Матвиенко.

Ольга Якимова поблагодарила за высокую награду.

«Любовь — это не только смотреть друг на друга, но и смотреть в одном направлении. Главное в нашей жизни — когда родные и близкие рядом, они живы, здоровы и счастливы», — поделилась она.

Дата праздника приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей супружеского союза. Главным символом торжества стала ромашка. Вопросы поддержки семей занимают особое место в народной программе «Единой России»: помощь многодетным и малообеспеченным семьям, расширение возможностей использования материнского капитала, совершенствование системы налоговых льгот и субсидий.