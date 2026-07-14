Семья из Одинцова приняла участие в форуме «Все для Победы! Все для России!»

Семья Савосиных из Одинцова стала участником форума Народного фронта «Все для Победы! Все для России!». С 2022 года супруги помогают бойцам спецоперации, об этом они рассказали 360.ru.

Алина и Александр Савосины с 2022 года поддерживают военнослужащих и передают им необходимые вещи и оборудование.

«Плетем маскировочные сети, шьем антитеплозионные покрывала. Противоосколочное покрывало нами было разработано, давали на оценку Министерству обороны. Ну и, конечно, как все волонтеры, занимаемся сбором гуманитарной помощи для наших ребят, пользуясь из рук в руки», — рассказали супруги.

Участниками форума стали медики, журналисты, бизнесмены, учителя, инженеры и общественные деятели. Отличившихся волонтеров наградили на сцене Национального центра «Россия». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Он заявил, что активисты Народного фронта в течение 15 лет помогали решать важные для страны задачи. Сейчас главным направлением их работы стала поддержка участников СВО и их семей.