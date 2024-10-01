Семьи бойцов СВО побывали на премьере в кукольном театре в Лобне

Лобненский театр «Куклы и Люди» открыл 25-й сезон премьерой. На нее пригласили родственников участников специальной военной операции на Украине.

Зрителям показали спектакль «Женитьба» по произведению Николая Гоголя. Все билеты на премьеру раскупили заранее, но семьи бойцов СВО смогли побывать на ней благодаря особому приглашению.

«Спектакль очень понравился и стал для меня лишним поводом развеяться и выйти в люди», — поделилась одна из зрительниц.

Администрация городского округа уделяет большое внимание поддержке участников СВО и их близких. Для них постоянно организуются различные спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам из отряда добровольцев БАРС.

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