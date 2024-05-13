Военнослужащая из Истры получила орден Мужества | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 15:43 Военнослужащая из Истры получила орден Мужества Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Девушка с позывным Ураган вместе с сослуживцами из отряда добровольцев БАРС получила орден Мужества. От имени президента Владимира Путина награду вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Год назад девушка работала кинологом Истринского отдела Министерства внутренних дел России. После она подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону специальной военной операции в качестве стрелка-санитара.

Девушку наградили за помощь раненым. Во время штурма она, находясь под непрерывным огнем, оказала медицинскую помощь более 50 бойцам. Кроме того, с линии соприкосновения она эвакуировала свыше 70 военнослужащих.

У девушки было осколочное ранение, две контузии. За проявленный героизм ранее ее наградили медалью «За отвагу».

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