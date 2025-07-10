Семьи-долгожители и молодоженов поздравили с праздником в Мытищах
Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Мытищах Юлия Купецкая и председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов поздравили пары-долгожителей и молодоженов муниципалитета с Днем семьи, любви в верности. Церемония прошла у памятника Петру и Февронии.
Одна из пар в этот день только заключила брак. Это жители Мытищ Даниил и Кристина.
«От всего сердца желаю им крепкой поддержки друг друга, взаимопонимания и чтобы в их сердцах всегда жила искренняя и светлая любовь», — сказала Юлия Купецкая.
Поздравили на торжественной церемонии и пары, которые в браке уже более 50 лет.
Ранее мы рассказывали о том, что в Мытищах прошло тематическое шоу ко Дню семьи, любви и верности. Участники преодолели препятствия, в которых проверялась сплоченность семьи. Победители и призеры получили дипломы и подарки.