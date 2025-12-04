Семейный веломарафон прошел в Истре

В новом лесопарке «Соколиная гора» в Истре провели праздник для всей семьи «Велобиатлон». Обязательным условием для старта являлось наличие собственного транспорта — велосипеда или беговела.

К участию в веломарафоне приглашали даже самых юных спортсменов в возрасте от двух до шести лет. Это был не просто марафон, а динамичные эстафеты на велосипедах и беговелах.

На финише все участники получили памятные призы. Победителями суперфинала стали двое родителей юных спортсменов. В подарок им вручили новые велосипеды. Всего в рамках спортивного мероприятия разыграли более 80 наград.

Отметим, что в течение дня для всех желающих работали интерактивные площадки: ярмарка спорта, где можно было познакомиться с различными секциями и активностями для детей, и зона фудкорта со вкусными угощениями и напитками.