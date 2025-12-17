Семейный центр «Созвездие» из Рузы провел региональный турнир по керлингу

Семейный центр «Созвездие» из Рузы провел региональные соревнования по керлингу. Они прошли в «Новой Лиге» в Москве. В турнире приняли участие восемь подмосковных команд.

Для многих ребят игра стала первым опытом на льду, однако юные спортсмены быстро влились. Каждый из них мог почувствовать себя частью большой команды.

В любительском турнире победила дружба. Спортивная встреча не только поддержала физическое развитие детей, но и принесло им новые впечатления и знакомства.

Семейный центр «Созвездие» планирует проводить подобные мероприятия регулярно, чтобы вдохновлять детей и формировать у них активный образ жизни.