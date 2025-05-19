Семейный спортивный праздник прошел в парке в Воскресенске

Мероприятие «Семейные старты» состоялось в парке культуры и отдыха «Москворецкий». Организаторы подготовили насыщенную программу активности, так что каждый смог найти занятие по душе.

Для детей провели спортивную программу «Вперед к победам», в которой мальчишки и девчонки показывали силу и ловкость. Ребята бегали, прыгали, играли в лапту и другие командные игры.

Шахматный клуб «Ход конем» провел открытый урок. Все желающие смогли проверить свои силы в этой увлекательной игре или получить начальные знания о шахматах.

На площадке «Игры нашего двора» взрослые вспомнили любимые занятия детства. Для посетителей старшего возраста организовали разминку от клуба «Активное долголетие», которая проходила на роллердроме.

В викторине «В хоккей играют настоящие мужчины» участники проверили свою память и узнали интересные факты о воскресенской хоккейной команде «Химик». В парке также прошли дружеские состязания «Мы играем в бадминтон».

Чтобы праздник получился не просто веселым, но и вкусным для гостей парка работала «Лимонадная станция».