Семейный спортивный праздник пройдет в Мытищах 17 мая

Мероприятие организуют в самой популярной локации округа — парке Мира. Принять участие в эстафетах смогут все желающие.

Праздник спорта в Центральном парке организован для семей городского округа Мытищи. Участников ждет много разнообразных активностей, которые будут интересны как для детей, так и для взрослых. Главной целью соревнований организаторы считают сплочение семей и совместное веселое времяпрепровождение.

Изюминкой праздника станет легкоатлетический забег для всей семьи «Парк на бегу», а самыми веселыми, по мнению организаторов, будут игры «Вперед к победам!», в которых семейные команды посоревнуются не только за звание самых сильных и ловких, но и за памятные подарки и награды.

Также на ретроплощадке пройдут «Игры нашего двора», где дети смогут узнать много про классические игры, в которые играли в советское время. Развлечения подготовлены и для родителей. Мамы поучаствуют в фитнес-тренировках для поддержания здоровья и отличной физической формы. Для пап организуют спортивные испытания на силу и ловкость.

После физической нагрузки участники могут побаловать себя полезными угощениями, которые будут представлены на праздничной ярмарке. Организаторы «Семейных стартов» уверены: интересно, вкусно и весело будет всем.