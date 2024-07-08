Семейный праздник провели в усадьбе Федоскино в Мытищах

В музее художественных промыслов в усадьбе Федоскино отметили День семьи, любви и верности. Гости мероприятия послушали вокальные номера, поучаствовали в мастер-классах по росписи открыток, созданию семейного оберега и гончарному делу.

Руководитель отдела продаж Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Анастасия Кареева рассказала, что в 2022 году фабрику купила семейная пара. Николай и Елена вместе уже 44 года, а если брать их школьное знакомство, то этот срок можно смело увеличивать на семь лет. Кстати, они не только учились в одной школе, говорят, что и работают сейчас в одной профессии. А секретом крепкого брака называют любовь, которую они пронесли через всю жизнь.

Гостями мероприятия стали не только жители села и близлежащих населенных пунктов, но и те, кто приехал специально на праздник из Москвы и других регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».