Семейный праздник «Парк теплых встреч» прошел в Люберецах

Тематическое мероприятие провели в лесопарке «Чемпион» в Дзержинском. Недавно общественное пространство обновили.

Для гостей парка организовали работу разных тематических площадок. Можно было посетить гастрономическую аллею с горячим чаем и полевой кухней, поучаствовать в творческих мастер-классах и анимационных программах, побывать в зоне настольных игр и проверить свои силы в праздничном забеге.

Ранее обновление парка выполнили в экостиле, сохранив природный рельеф и ландшафт. Для оформления использовали натуральные материалы и сдержанные природные цвета.

«Лесопарк уже заметно преобразился — по губернаторской программе здесь обустроили удобные тропинки и освещение, появились локации для занятий спортом и комфортного отдыха. Много общались с жителями — спасибо за позитивную оценку этих изменений», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что также зимой в лесопарке проложат лыжную трассу.