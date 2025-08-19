Семейный фестиваль спорта и творчества провели в Мытищах

Участие в фестивале «Нежный ФЭСТ» приняли 29 команд из разных городов России. Праздник в Мытищинском лесопарке посетили больше 600 человек.

Второй межрегиональный благотворительный семейный фестиваль спорта и творчества «Нежный фэст» приехал в Мытищи из Бронниц. Проект впервые стартовал в 2024, но уже получил отклик людей. Организаторы в этом году расширили программу активностей, увеличилось и количество участников.

Помогали в подготовке мероприятия больше 150 человек — организаторов и волонтеров. Дистанции благотворительных забегов были разными, участвовать могли как дети и любители, так и профи. Перед забегами всех ждала разминка от олимпийской чемпионки Натальи Корастелевой и чемпиона Мира по спортивной аэробике, ультрамарофонца Василия Козырева.

Подготовили для гостей и благотворительную ярмарку товаров ручной работы и различные мастер-классы. Также устроили ароматный конкурс выпечки — 16 яблочных пирогов представили на суд профессионального жюри. Показали на сцене и коллекцию дизайнерских нарядов для домашних питомцев.

Собранные на благотворительном фестивале средства направят на закупку оборудования в реабилитационный центр «Мытищинский».