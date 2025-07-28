Семейный фестиваль прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Областное событие «Лето. Фитнес. Парк» провели в Воскресенске. Для жителей организовали творческие и спортивные мероприятия.

Фестиваль состоялся в парке усадьбы Кривякино. Участниками стали не только жители Воскресенска, но и гости округа.

В этот день для них провели творческие и кулинарные мастер-классы, подвижные игры. Свои хиты исполнили артисты музыкального коллектива «Изюм» из Коломны.

На тематических площадках все желающие могли принять участие в активностях на любой вкус. В финале праздника состоялся красочный фестиваль красок холи.

Кроме того, гости парка смогли принять участие в пенной вечеринке. Зажигательный сет для нее подготовил Dj Chester Yong.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске прошел молодежный автоквест. Участники искали специальные коды в районах Москворецкий и Цемгигант.