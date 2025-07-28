Молодежный автоквест прошел в Воскресенске

Ежегодный городской квест «На месте» состоялся в Воскресенске. Участники искали коды в районах Москворецкий и Цемгигант.

Организовали игру представители молодежного центра «Олимпиец». Квест проходит уже в четвертый раз.

Участниками стали девять команд. В том числе это активисты от агентства недвижимости «Аякс», управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска, опытной путевой машинной станции № 103, филиала «ВМУ» компании «Уралхим», фабрики «Николь-Пак».

Квест шел 150 минут. Команды должны были найти 10 кодов. Вопросы касались в том числе истории Воскресенска.

В результате прохождения испытаний три команды набрали одинаковое число баллов. Победителей распределили по времени ответа на последнее задание.

Лучшей командой стала «Попытка № 2». На втором месте — сборная «Борцы», на третьем — команда «АЯКС».