Семейная эстафета в честь Дня народного единства прошла в Солнечногорске

День народного единства отметили в Солнечногорске. В честь праздника на стадионе «Металлург» прошла семейная спортивная эстафета, в которой приняли участие четыре команды.

Участникам эстафеты необходимо было преодолеть дистанцию в 400 метров. В команды вошли как родители, так и их дети. Первое место заняла семья Жуковых. Победители были отмечены медалями, грамотами и кубками.

«Такой формат мероприятий не только способствует повышению физической активности среди семей, но и укрепляет связи между поколениями, создавая атмосферу единства и дружбы. Участники даже вручную расписали свои эстафетные палочки в тематике праздника», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.