Семейная эстафета в честь Дня народного единства прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

День народного единства отметили в Солнечногорске. В честь праздника на стадионе «Металлург» прошла семейная спортивная эстафета, в которой приняли участие четыре команды.

Участникам эстафеты необходимо было преодолеть дистанцию в 400 метров. В команды вошли как родители, так и их дети. Первое место заняла семья Жуковых. Победители были отмечены медалями, грамотами и кубками.

«Такой формат мероприятий не только способствует повышению физической активности среди семей, но и укрепляет связи между поколениями, создавая атмосферу единства и дружбы. Участники даже вручную расписали свои эстафетные палочки в тематике праздника», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава Солнечногорска поддерживает инициативы, способствующие популяризации здорового образа жизни. В связи с этим организаторы мероприятия намерены сделать этот забег регулярным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

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