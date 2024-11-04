Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов объединяются для защиты интересов Родины, независимо от веры и национальности. Об этом в День народного единства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Отдельно Воробьев отметил единство россиян в поддержке защитников Отечества и их семей, в вере в силу многонациональной культуры страны и ее традиций.
«Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений», — выразил уверенность глава региона.
В заключение Воробьев пожелал жителям Московской области и всей России благополучия и процветания.
«Строим прочное будущее». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
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