«Строим прочное будущее». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

Губернатор Воробьев: именно единство культур и традиций делает страну сильнее

Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов объединяются для защиты интересов Родины, независимо от веры и национальности. Об этом в День народного единства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Отдельно Воробьев отметил единство россиян в поддержке защитников Отечества и их семей, в вере в силу многонациональной культуры страны и ее традиций.

«Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений», — выразил уверенность глава региона.

В заключение Воробьев пожелал жителям Московской области и всей России благополучия и процветания.