Село Васильевское в Сергиево-Посадском округе отметило 400-летие

Васильевское, одно из древнейших сел Сергиево-Посадского округа, отметило 400-летний юбилей. Торжественное мероприятие собрало жителей и гостей села на душевный праздник с разнообразными активностями: мастер-классами для детей, концертом, презентацией юбилейной книги, фотозонами и другими развлечениями.
Первое упоминание о селе Васильевское датируется 1625 годом. Расположенное на речке Имбушка, оно известно своим храмом в честь святителя Василия Великого. Храм был заложен в память освобождения Отечества от французов, однако открыт только в 1836 году.
До этого в селе стоял деревянный храм с тем же посвящением, от которого и произошло название поселения.
К подготовке праздника активно присоединились местные жители, а также председатель Совета депутатов Рита Тихомирова и депутат Сергей Горячев. На торжествах присутствовали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.
Юбилей стал важным событием для всех жителей и подчеркнул богатую историю Васильевского.
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