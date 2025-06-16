Село Васильевское в Сергиево-Посадском округе отметило 400-летие

Васильевское, одно из древнейших сел Сергиево-Посадского округа, отметило 400-летний юбилей. Торжественное мероприятие собрало жителей и гостей села на душевный праздник с разнообразными активностями: мастер-классами для детей, концертом, презентацией юбилейной книги, фотозонами и другими развлечениями.

Первое упоминание о селе Васильевское датируется 1625 годом. Расположенное на речке Имбушка, оно известно своим храмом в честь святителя Василия Великого. Храм был заложен в память освобождения Отечества от французов, однако открыт только в 1836 году.

До этого в селе стоял деревянный храм с тем же посвящением, от которого и произошло название поселения.