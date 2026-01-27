Селятинская школа № 1 в Наро-Фоминском округе отметила 65-летие

Школа открылась в 1961 году — через четыре года после образования поселка Селятино. И с течением времени трансформировалась из сельского учебного заведения в современный центр образования и общественной жизни.

На концерте по случаю юбилея собрались ученики, родители и выпускники разных лет. Лучшие педагоги школы получили почетные грамоты и благодарности от Московской областной думы, окружного совета депутатов и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Селятинская школа № 1 уникальна тем, что здесь сочетаются традиции и постоянное движение вперед. Могу этот отметить, поскольку знаю все школы округа и очень их люблю, но у каждой есть свои особенности. Вот в Селятинской СОШ № 1 традиции и инновации очень хорошо уживаются», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

В 2007 году школа получила новое здание, где сейчас учатся около полутора тысяч ребят. В 2024 году образовательное учреждение возглавила Ксения Мишина, благодаря которой СОШ № 1 получила новый импульс развития.

«Наша школа для нас — это наши ученики, наши педагоги, наши родители. И именно наше тесное взаимодействие друг с другом позволяет нам создать вот необыкновенную теплую атмосферу», — подчеркнула Ксения Мишина.

Почетными гостями праздника стали участники специальной военной операции. Как и положено на дне рождения, было сказано много добрых слов и поздравлений. В конце праздника гостей ждал торт и чаепитие.