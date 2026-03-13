Секреты жостовской росписи раскрыли пенсионерам в Мытищах

Участницы мытищинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья побывали на Жостовской фабрике декоративной росписи. Поездку для 30 человек организовали при поддержке администрации округа.

Гости фабрики увидели процесс создания знаменитых расписных подносов. Под руководством опытных художниц они сами попробовали вывести жостовский узор на мастер-классе.

В музее предприятия экскурсанты познакомились с уникальными работами. Главным открытием стал легендарный «Царь-поднос» длиной более двух метров и весом 84 килограмма. Его расписывали больше 20 мастеров, а само изделие попало в Книгу рекордов России.

«Деревня Жостово уникальна своим народным промыслом не только для Подмосковья, но и для всего мира, — отметила глава округа Юлия Купецкая. — Мы гордимся историей и культурой нашего края».