Сеанс бесплатного катания на коньках пройдет в Мытищах в День города

В рамках празднования Дня города на «Арене Мытищи» имени Шалимова состоится бесплатный сеанс массового катания. Все желающие смогут посетить каток 6 сентября с 18:30 до 20:00.

Входные билеты можно получить в кассах Ледового дворца. Посетители могут прийти со своими коньками, также предусмотрен платный прокат. Количество мест ограничено. Всю информацию можно получить по телефону 8 (495) 223-98-80.

Вместимость современного спортивно-развлекательного комплекса «Арена Мытищи» составляет 8 тысяч человек. Там расположены две арены общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, просторные фойе, универсальный спортивный комплекс, шесть уютных буфетов и спорт-бар. Ледовый дворец в Мытищах давно стал одним из самых любимых мест у жителей Москвы и Подмосковья.

Напомним, в 2025 году будет отмечаться одна из юбилейных дат Мытищ: 100 лет назад территории присвоили статус города. Он был образован из рабочего поселка при вагоностроительном заводе 17 августа 1925 года.